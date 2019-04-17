Суд арестовал Крючкова с альтернативой залога

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП относительно меры пресечения бывшему народному депутату, которого обвиняют в причастности к хищениям средств в энергетике.

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, экс-председателя правления ЧАО «ХК «Энергосети» Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, после более чем 4-х часов пребывания в совещательной комнате судья Максим Вишняк вынес решение, которым частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП.

"Применить к Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО сроком на 45 суток. Срок содержания под стражей Крючкова считать с момента его задержания с 18.04 15 апреля. Срок действия постановления заканчивается 29 мая. Определить залог 7 млн 11 тыс. грн", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, суд обязал Крючкова сдать загранпаспорта в случае внесения им залога, а также, если он выйдет из СИЗО под залог, на него наденут электронный браслет.

Данное решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" обнародовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела, экс-депутата Дмитрия Крючкова. Из расследование "Схем" не понятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на аутентичность их проверили эксперты в США. Экспертиза, по их словам, доказала высокую вероятность подлинности голосов.

15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали подозреваемого в причинении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Крючкова в аэропорту «Борисполь». Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года.

По данным НАБУ, за 2015-2016 годы ЧАО «ХК «Энергосети» заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЧАО «ХК «Энергосети».

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Согласно расследованию САП, завладение средствами происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

В прокуратуре сообщали, что полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав полученные преступным путем деньги.

Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от «Блока Юлии Тимошенко», был членом Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.