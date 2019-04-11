Ляшко выписали админпротокол за демонстрацию своего избирательного бюллетеня

Глава МВД не ответил, оплатил ли Ляшко назначенный штраф.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что народному депутату Олегу Ляшко, который в первом туре выборов баллотировался в президенты, выписали административный протокол за демонстрацию избирательного бюллетеня с результатом своего волеизъявления.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

В частности, его спросили, какое наказание понесет Ляшко за демонстрацию своего бюллетеня на избирательном участке.

"Административный протокол ему уже выписан", - заявил Аваков.

В то же время он не ответил, оплатил ли Ляшко штраф по админпротоколу.

Отдельно министр отметил, что за все время избирательной кампании первого тура открыто более 300 уголовных производств. "В рамках этих дел 24 подозрения уже объявлены и восемь дел находятся в суде. Также более 500 протоколов административных уже объявлены и, в том числе, многим народным депутатам, мэрам городов, двум руководителям областных администраций за публичную агитацию на избирательных участках", - заявил Аваков.

Также министр отметил, что сейчас все нарушители получили административное наказание. "Их более 170 человек сейчас, людей, которые уже получают такие протоколы, и надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошая превенция", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 31 марта начальник Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция в течение суток определится, будет ли расследовать действия Ляшко, который во время голосования на участке продемонстрировал избирательный бюллетень с результатом своего волеизъявления.