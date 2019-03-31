В полиции в течение суток решат, наказывать ли Ляшко за показанный бюллетень

Действия кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко подпадают под нормы статьи 159 («Нарушение тайны голосования») Уголовного кодекса Украины.

Национальная полиция Украины в течение суток определится, будет ли расследовать действия кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко, который во время голосования на участке продемонстрировал избирательный бюллетень с результатом своего волеизъявления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Мы этот факт рассматриваем в рамках общих нарушений, которые были сегодня зафиксированы, проводится начальная проверка. Мы определимся с тем органом, который будет расследовать. Если будет собрано достаточно материала - у нас есть 24 часа», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее спикер МВД Артем Шевченко заявил, что действия Ляшко подпадают под нормы статьи 159 («Нарушение тайны голосования») Уголовного кодекса Украины.

Также Шевченко отметил, что действия Ляшко в связи со статусом народного депутата могут переквалифицировать, и тогда расследованием будет заниматься Генпрокуратура.