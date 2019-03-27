Нидерланды и Австралия начали переговоры с Россией по сбитому самолету рейса MH17

В Нидерландах и Австралии намерены добиться справедливости в вопросе катастрофы самолета, в результате которого погибли 298 человек.

Нидерланды и Австралия начали переговоры с Российской Федерацией, касающиеся сбитого самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777 (рейс MH17) в июле 2014 года в небе над Донецкой областью.

Как сообщает Reuters, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок в Сиднее.

В частности, представители правительств Нидерландов и Австралии встречались с их российскими коллегами для обсуждения вопроса, кто ответственен за сбитие самолета рейса MH17.

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"Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно", - сказал Блок.

"Мы не можем подробно останавливаться на процессе, поскольку конфиденциальность имеет решающее значение, но я могу сказать - мы остаемся настроенными добиться правды, справедливости и ответственности", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие самолёта рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.