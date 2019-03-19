Геращенко: на сегодня не имеем ни одного положительного сигнала от РФ об освобождении военнопленных моряков

Первый вице-спикер парламента уверена, что после президентских выборов Путин будет вынужден освобождать украинских заложников и политзаключенных на условиях Украины и мира.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отмечает, что на сегодняшний день нет ни одного положительного сигнала от России об освобождении украинских военнопленных моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время открытия в парламенте экспозиции "Возвращение домой" в поддержку украинских военных, захваченных в районе Керченского пролива.

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"На сегодняшний день мы не имеем ни одного положительного сигнала от Российской Федерации об освобождении как наших военнопленных моряков, так и наших заложников на оккупированных территориях, так и наших политзаключенных Кремля", - подчеркнула Геращенко.

Она выразила мнение, что президент России Владимир Путин "держит этот козырь в своем рукаве". "Накануне украинских выборов очевидно, что он не готов передавать Украине никого, несмотря на все наши усилия", - сказала депутат и подчеркнула, что борьба будет продолжена.

Говоря о введении санкций против "ФСБшников, подонков, которые причастны непосредственно к расстрелу украинских кораблей и захвату наших моряков", Геращенко отметила, что такие санкции были введены Европейским Союзом, Канадой и США.

"Мы считаем, что реакция Европейского Союза является слишком мягкой и недостаточной", - сказала она и добавила, что ЕС только ввел пакет санкций против 8 физических лиц.

Кроме того, в комментарии журналистам Геращенко выразила мнение, что "после выборов, когда Путин увидит единство страны, неизменность нашего курса, что никто не будет к нему подползать на коленях, хихикать, веселиться, обзывать Украину, он вынужден будет на украинских и мировых условиях освобождать украинских заложников и политзаключенных".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, более двух месяцев художники со всей Украины писали картины в подарок и в поддержку украинцев, которые сейчас являются военнопленными в России. В качестве примера взята картина Beata Kurkul «Маленький кораблик возвращайся домой», нарисованная в первые дни плена. Художники воспроизвели «копию», но в своем стиле и со своими эмоциями. Организатором мероприятия выступила семья одного из военнопленных украинских моряков. Выставка продлится в кулуарах 2 этажа здания Верховной Рады с 19 по 22 марта.

Мероприятие проводится для привлечения внимания общества к агрессивным и противоправным действиям со стороны российских властей, а также с целью поддержать украинских военнопленных моряков, которые с ноября 2018 года незаконно удерживаются в московских следственных изоляторах.