Украина в очередной раз призывает Россию освободить украинских военнопленных моряков.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что украинские военные моряки уже 100 дней находятся в российском плену после захвата вблизи Керченского пролива.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

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"Сегодня 100 дней, как украинские моряки находятся в российском плену. Украина вместе со всеми цивилизованными странами мира призывает РФ к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности норм Женевской Конвенции 1949 года. Наши ребята являются военнопленными, и РФ их должна освободить!" - заявила Денисова.

Также она опубликовала видео родственников украинских военнопленных, которые обращаются с призывом «Свободу украинским морякам!»

"Это важные слова! Их должны слышать и повторять все, кому не безразлична судьба 24-х военнопленных, которых уже три месяца удерживают в РФ. Я подчеркивала и буду подчеркивать и в дальнейшем, что мы не отступим, пока наши герои не вернутся домой!" - отметила омбудсмен.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.

Заместитель главы МинВОТ Юрий Гримчак напомнил, что военные корабли Украины без какого-либо согласования и разрешения имеют право проходить Керченский пролив.

"Будем пробовать и не один раз. Возвращаясь к соглашению 2003 года совместного пользования Азовским морем: там прописано, что наши военные корабли без какого-либо согласования и разрешения имеют право проходить Керченский пролив", - подчеркнул он.