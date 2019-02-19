В суде раскрыли детали апелляции адвокатов Януковича: просят признать "невиновным по всем статьям"

Срок подачи апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда по обвинению экс-президента в госизмене истекает 25 февраля.

Апелляционную жалобу на решение суда о признании экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене подал адвокат Центра предоставления вторичной юридической помощи Юрий Рябовол.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.

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По ее словам, в своей жалобе, поступившей в Оболонский райсуд 18 февраля, Рябовол просит отменить приговор в полном объеме и признать Януковича невиновным по всем статьям обвинения по основаниям норм как материального, так и процессуального права. То есть, по мнению Рябовола, Янукович не совершал инкриминируемых ему преступлений, а также судебное следствие было проведено с нарушением процедуры.

Также пресс-секретарь отметила, что срок подачи апелляционных жалоб на приговор Януковичу истекает 25 февраля, то есть другие адвокаты Януковича также имеют время до 25 февраля подать свои жалобы на решение Оболонского суда, и только после 25 февраля Оболонский суд передаст судебное дело в Киевский апелляционный суд.

Как сообщал УНИАН, 24 января районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении госизмены и подготовке и развязыванию агрессивной войны.

Вместе с тем, суд оправдал Януковича по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Сегодня, 19 февраля, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила журналистам, что защита Януковича подала апелляцию на решение суда о признании его виновным в госизмене.