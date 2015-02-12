Чалый о минских переговоры: Пошла борьба нервов
03:24, 12 февраля 2015Политика
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Переговоры в Минске по мирному урегулированию конфликта на Донбассе продлятся еще как минимум 5-6 часов.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый, который тоже находится в столице Беларуси.
"Думаю, что у нас еще работы часов 5-6. Как минимум. Но без договоренности о безусловном прекращении огня, я считаю, отсюда нельзя ехать. Пошла "борьба нервов", - написал он.
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По его словам, семь часов делегации Украины, России, Германии и Франции работали командами, теперь работа продолжается в формате четырех лидеров (без советников).
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