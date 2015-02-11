"ДНР" в Минске требует внеблокового статуса Украины
21:07, 11 февраля 2015Политика
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Один из лидеров боевиков Денис Пушилин озвучил свои требования по урегулированию конфликта на Донбассе.
REUTERS
Об этом передает КоммерсантЪ из Минска, где проходят переговоры глав четырех государств (Украины, Франции, Германии и России).
"Политическое урегулирование конфликта ДНР с Украиной возможно только в случае внеблокового статуса Киева", - сказал он.
Ранее сообщалось, что лидеры боевиков Александр Захарченко и Игорь Плотницкий также прибыли в Минск.
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