"ДНР" в Минске требует внеблокового статуса Украины

Об этом передает КоммерсантЪ из Минска, где проходят переговоры глав четырех государств (Украины, Франции, Германии и России).

"Политическое урегулирование конфликта ДНР с Украиной возможно только в случае внеблокового статуса Киева", - сказал он.

Ранее сообщалось, что лидеры боевиков Александр Захарченко и Игорь Плотницкий также прибыли в Минск.