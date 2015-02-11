Лидеры боевиков "ЛНР" и "ДНР" также находятся в Минске - СМИ

Вечером в среду, 11 февраля, в Минск также прибыли лидеры боевиков "ЛНР" и "ДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство dpa.

Об этом неожиданном визите агентству сообщил представитель донецких боевиков Андрей Пургин. По его словам, оба боевика готовы "подписать заключительный документ, если саммит достигнет успеха".

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Напомним, что переговоры в Минске происходят в так называемом "нормандском формате" - то есть между лидерами Украины, России, ФРГ и Франции. Как сообщает корреспондент DW, саммит лидеров "нормандской четверки" уже начался в Минске. По ее информации, запланированный протокол мероприятия был нарушен. Данных о проведении дальнейших встреч в белорусской столице на данный момент нет.