В Минске стартовали переговоры в "нормандском формате" (фото)

Переговоры лидеров Украины, Франции, Германии и России Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Владимира Путина в "нормандском формате" начались в Минске.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Порошенко и Путин пожали друг другу руки.

На встрече президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель будут обсуждаться предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.