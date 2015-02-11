В Минске стартовали переговоры в "нормандском формате" (фото)
19:46, 11 февраля 2015Политика
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В Минск на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе прибыли все представители "нормандской четверки".
APU
Переговоры лидеров Украины, Франции, Германии и России Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Владимира Путина в "нормандском формате" начались в Минске.
twitter.com/tvrain
Об этом сообщает РИА "Новости".
Порошенко и Путин пожали друг другу руки.
twitter.com/belta_news
На встрече президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель будут обсуждаться предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.
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