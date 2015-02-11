В Минске стартовали переговоры в "нормандском формате" (фото)

19:46, 11 февраля 2015
Политика
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В Минск на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе прибыли все представители "нормандской четверки".

APU

Переговоры лидеров Украины, Франции, Германии и России Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Владимира Путина в "нормандском формате" начались в Минске.

twitter.com/tvrain

Об этом сообщает РИА "Новости".

Порошенко и Путин пожали друг другу руки.

twitter.com/belta_news

На встрече президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель будут обсуждаться предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.

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