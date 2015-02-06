Подольский заявил об отводе состава суда, который рассматривает жалобу на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство Подольский внес на заседании суда, после того как суд отказался удовлетворить его заявление об отводе представителей государственного обвинения.

По мнению Подольского, прокуроры не должны принимать участия в рассмотрении апелляционной жалобы, поскольку предвзято относились к Пукачу при рассмотрении дела первой инстанции, а также «принуждали» подсудимого дать необходимые им показания.

“Я заявляю вам категорический отвод, я вам не доверяю”, - сказал Подольский.

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В то же время суд удовлетворил ходатайство Подольского и направил в Генпрокуратуру его заявление о вроде бы совершении противоправных действий прокурорами Романом Волошиным и Владимиром Шиловым, а также судьей Печерского районного суда Андреем Мельником.

В свою очередь прокуроры отметили, что в соответствии с нормами действующего законодательства потерпевший не привел оснований для отвода состава суда.

Вместе с тем другая потерпевшая по делу Мирослава Гонгадзе отметила, что также не видит оснований для отвода коллегии судей.

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“Сегодня утром мы все заявили, что доверяем составу суда, я не вижу сегодня, на этот момент, что что-то изменилось для того, чтобы заявлять отвод составу суда”, - сказала Гонгадзе.

В свою очередь Пукач поддержал требование об отводе судей.

“Я поддерживаю это. Я поддерживаю истину и правду в этом деле”, - сказал Пукач.

Заслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде Пукач заявил, что прокуроры Шилов, Волошин и судья Печерского районного суда Мельник принуждали его в ходе судебного процесса не вспоминать фамилий экс-президента Леонида Кучмы и бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается лишь неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября в 2014 г. Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.