Пукач заявил, что сотрудники прокуратуры и судья принуждали его не упоминать Кучму и Литвина
Пукач заявил, что прокуроры Владимир Шилов, Роман Волошин и судья Печерского районного суда Андрей Мельник принуждали его не упоминать Леонида Кучму и Владимира Литвина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пукач заявил сегодня на заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу адвокатов потерпевших на его приговор.
"Прокуроры Шилов, Волошин и судья Мельник не только хотели, чтобы я не назвал этих людей, - Кучму, Литвина, а обвинил других - бывшего председателя ВР Мороза, бывшего председателя ВР Ткаченко и втянул в дело Марчука, Плюща", - сказал Пукач.
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Он также заявил, что другая группа людей (каких именно, он не уточнил) хотела втянуть в дело об убийстве Гонгадзе лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и ее многолетнего первого заместителя в партии Александра Турчинова.
"Но я не мог обвинить всех этих людей", - отметил Пукач.
Также он заявил, что адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко якобы также оказывала давление на него.
В свою очередь в комментарии журналистам Теличенко отметила, что не будет комментировать «всякую чушь».
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В то же время в ходе судебного заседания журналист Алексей Подольский, который также проходит по делу Пукача в качестве потерпевшего в результате его действий, обратился в суд с ходатайством рассмотреть и передать в Генеральную прокуратуру его заявление о совершении прокурорами Шиловым и Волошиным, а также судьей Мельником, преступления во время рассмотрения дела по обвинению Пукача.
По словам Подольского, эти люди оказывали давление на Пукача и заставляли его давать те показания, которые им нужны.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.
Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.
Подольский также обжаловал приговор Пукачу.
24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.
В дальнейшем министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.
8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.
Также 4 февраля 2015 года сообщалось, что СБУ рассекретила материалы дела Пукача.
Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.