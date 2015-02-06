Пукач заявил, что сотрудники прокуратуры и судья принуждали его не упоминать Кучму и Литвина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пукач заявил сегодня на заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу адвокатов потерпевших на его приговор.

"Прокуроры Шилов, Волошин и судья Мельник не только хотели, чтобы я не назвал этих людей, - Кучму, Литвина, а обвинил других - бывшего председателя ВР Мороза, бывшего председателя ВР Ткаченко и втянул в дело Марчука, Плюща", - сказал Пукач.

Читайте такжеРассмотрение апелляции Пукача по делу об убийстве Гонгадзе (прямая трансляция)

Он также заявил, что другая группа людей (каких именно, он не уточнил) хотела втянуть в дело об убийстве Гонгадзе лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и ее многолетнего первого заместителя в партии Александра Турчинова.

"Но я не мог обвинить всех этих людей", - отметил Пукач.

Также он заявил, что адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко якобы также оказывала давление на него.

В свою очередь в комментарии журналистам Теличенко отметила, что не будет комментировать «всякую чушь».

Читайте такжеПодольский заявляет об опасности жизни осужденного за убийство Гонгадзе Пукача

В то же время в ходе судебного заседания журналист Алексей Подольский, который также проходит по делу Пукача в качестве потерпевшего в результате его действий, обратился в суд с ходатайством рассмотреть и передать в Генеральную прокуратуру его заявление о совершении прокурорами Шиловым и Волошиным, а также судьей Мельником, преступления во время рассмотрения дела по обвинению Пукача.

По словам Подольского, эти люди оказывали давление на Пукача и заставляли его давать те показания, которые им нужны.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

В дальнейшем министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Также 4 февраля 2015 года сообщалось, что СБУ рассекретила материалы дела Пукача.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.