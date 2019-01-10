С получением томоса процесс объединения украинского православия только начался - Филарет

По мнению почетного патриарха ПЦУ, в этом процессе необходима помощь государства.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявляет, что с получением томоса об автокефалии процесс объединения украинского православия только начался.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ривне по случаю получения томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины.

«Киевский патриархат 25 лет стучал в двери Вселенского патриархата, но они не открывались, а теперь открылись. А почему они открылись? Потому что Бог создал такие условия, в которых вселенский патриарх не мог поступить иначе, как он поступил, то есть предоставить томос Украинской православной церкви об автокефалии», - сказал патриарх.

По его убеждению, «процесс объединения украинского православия только начался. Но как мы верили в то, что мы получим томос в 1992 году, когда мало кто в это верил, так же мы верим, что мы объединим в Украине все православие в единую поместную Украинскую православную церковь. Бог также создаст такие условия, что все придут в состав Украинской православной церкви, но нам надо работать вместе с государством».

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.