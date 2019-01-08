Глава Украинской греко-католической церкви считает реальным в перспективе единение с ПЦУ

Он договорился с предстоятелем ПЦУ Епифанием о сотрудничестве.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе единение УГКЦ с Православной церковью Украины.

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Такое мнение он высказал в интервью одному из телеканалов, сообщает Департамент информации УГКЦ. Он не считает, что единение между УГКЦ и Православной церковью Украины в перспективе является утопическим. «Наоборот, - сказал Блаженнейший Святослав, - это хорошая радостная перспектива. Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом общении».

По его словам, речь не идет о восстановлении каких-то структур или переподчинение одной церкви другой.

«Высшим знаком церковного единства является таинство евхаристии. Поэтому, когда речь идет о поиске путей восстановления единства между христианами, речь идет о восстановлении единства в вере, а затем в ее выражении в литургической жизни. Поэтому когда кто-то разрывает это единство, он разрывает евхаристическое общение. Как это произошло между Москвой и Константинополем, после решения нашей церкви-матери о предоставлении автокефалии для Православной церкви Украины, - заявил глава УГКЦ.

Он сообщил, что договорился с предстоятелем ПЦУ Епифанием о сотрудничестве. «Прежде всего, мы хотим вместе исследовать общее наследие киевского христианства. Ибо так исторически произошло, что греко-католическая церковь часто в истории попадала под западные влияния, в частности латинской церкви. Православная церковь попадала под влияния московские, то есть под влияния этой славно или печально известной Никоновской реформы, которая выражается в определенных обрядовых моментах», - заявил глава УГКЦ.

Он подчеркнул, что обеим церквям совместно следует заниматься развитием богословской традиции, совершенствовать пастырское служение.

«Одно дело объединение, а другое - единение. Во многих делах мы уже можем объединиться», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.