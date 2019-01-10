Томос об автокефалии ПЦУ вернулся в Украину – Порошенко

В настоящее время церковная грамота находится в городе Ривне в Свято-Покровском кафедральном соборе.

Президент Петр Порошенко заявляет, что томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ривне по случаю получения томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины.

«Очень символично, что после того, как томос об автокефалии Украинской православной церкви был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем, доставленный в Украину, 7 января на Рождество в святой древней Софии была служба Божья и десятки тысяч прихожан имели возможность увидеть томос об автокефалии», - заявил президент.

По словам Порошенко, вчера грамота была отправлена в Стамбул, чтобы все члены священного синода Вселенского патриархата «скрепили своими подписями томос».

«Сегодня утром он вернулся в Украину, и решением предстоятеля (ПЦУ) сегодня он в Ривне с нами вместе в молитве», - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

7 января митрополит Епифаний и президент Порошенко принесли томос на рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве. После этого томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Вселенского патриархата.

9 января члены синода Вселенского патриархата поставили свои подписи на томосе об автокефалии Православной церкви Украины.