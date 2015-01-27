Порошенко принимает участие в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, вместе с главой государства до польского Освенцима приехала бывшая узница концлагеря 90-летняя Анастасия Гулей и 90-летний участник боев за освобождение узников концлагеря Аушвиц-Биркенау Николай Карпенко.

По данным пресс-службы, на мероприятиях присутствовали делегации из более 40 стран, в том числе президенты Франции Франсуа Олланд, Германии Йоахим Гаук, Литвы Даля Грибаускайте, президенты Хорватии, Австрии, Словении, Швейцарии, Мальты, а также король Бельгии Филипп И великий герцог Люксембурга Анри, король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой.

Читайте такжеОпубликованы документы о национальном составе 60-й армии, которая освобождала ОсвенцимУчастники церемонии примут участие в общем молебне памяти по невинно убиенным жертвам концлагеря Аушвиц-Биркенау. После этого они с зажженными лампадками пройдут так называемым путем смерти - дорогой, которой шли узники концлагеря до крематория, где их сжигали. Далее представители делегаций возложат лампадки на доски памяти с надписями на национальных языках.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау в 1940-1945 годах был одним из крупнейших нацистских концлагерей. По разным данным, за годы существования в концлагере было уничтожено более 1 млн человек, подавляющее большинство из которых евреи, но среди убитых было много и украинцев. 27 января 1945 года узников Аушвиц-Биркенау был освобожден.

27 января ежегодно отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Прямая трансляция мероприятий.