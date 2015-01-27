Бывшая заключенная Освенцима назвала Путина наследником Гитлера

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

"Вот сколько не говоришь с людьми нашего возраста, и такой ненавистью к Путину горят. И та баба, что на костылях, говорит, если бы моя сила, я бы пошла бы и своими руками задушила, что он делает, за что наших детей убивает", - говорит Гулей.

По ее мнению, не только в России не понимают, что в их государстве установился неофашистский режим, но и в Европе.

Читайте такжеМИД Польши показало фильм об украинце, освобождавшем Освенцим"В России не удивительно, что не понимают, что творится. А наши как не понимают, что это неофашизм. Ну и в Европе не все понимают. Франция и Бельгия подали протест польскому правительству, что не пригласили Путина на это 70-летие освобождения Освенцима. А почему его туда приглашать? Что мало научился еще? Геббельса мало выучил, чтобы еще подучился? Наследник Гитлера нашелся!", - заявила она.

"Я думала, мы уже сколько в себя горя взяли, начиная с детства, с 32-33 голодовки, репрессии, как учителя из класса взяли, из урока. Уже сколько страха и беды, и думали, все горе уже все убрали, что уже на свете остался только позитив. А оно вон вылезает, вылезает... что за бацилла такая. Мы только тем и живем, что надеемся", - добавила Гулей.

Напомним, вчера в Киеве открылась выставка ко дню освобождения концлагеря Освенцим "Аушвиц - украинское измерение".