"Будет разыгрываться спектакль": Порошенко рассказал о планах РФ по захваченным украинским морякам
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет бороться всеми возможными методами за освобождение украинских моряков, захваченных в плен Россией.
Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.
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«Безусловно, мы будем продолжать нашу борьбу для того, чтобы вытащить украинских моряков и офицеров из российских тюрем, я уверен, что сейчас будет разыгрываться спектакль якобы уголовной ответственности за нарушение границы, потому что весь мир признает: Крым - это Украина и территориальные воды украинские. И вообще - это сокрушительный фарс», - сказал он.
Глава государства сообщил, что дано поручение соответствующим службам, уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, посольствам принять все меры, имеющиеся в распоряжении Украины, для возвращения украинцев.