"Будет разыгрываться спектакль": Порошенко рассказал о планах РФ по захваченным украинским морякам

Президент отметил, что дал поручение соответствующим службам, омбудсмену, посольствам принять все меры для возвращения украинцев.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет бороться всеми возможными методами за освобождение украинских моряков, захваченных в плен Россией.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

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«Безусловно, мы будем продолжать нашу борьбу для того, чтобы вытащить украинских моряков и офицеров из российских тюрем, я уверен, что сейчас будет разыгрываться спектакль якобы уголовной ответственности за нарушение границы, потому что весь мир признает: Крым - это Украина и территориальные воды украинские. И вообще - это сокрушительный фарс», - сказал он.

Глава государства сообщил, что дано поручение соответствующим службам, уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, посольствам принять все меры, имеющиеся в распоряжении Украины, для возвращения украинцев.