Политолог объяснил, почему Армянская церковь не поддержала украинскую автокефалию
05:19, 19 ноября 2018Политика
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Армянская апостольская церковь не поддержала предоставление Украине томоса об автокефалии.
В Армении отказались поддерживать предоставление Украине томоса / фото УНИАН
Заявления Армянской апостольской церкви относительно решения Константинополя в отношении Украины продиктованы Кремлем.
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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил политолог Андрей Дацюк.
"Что касается католикоса Армянской церкви, то здесь говорит не католикос армян, а здесь говорит Кремль. Потому что Армения сегодня политически, экономически, военно-политически зависима от Российской Федерации. Поэтому, чтобы там не было, здесь заявление продиктовано политическими мотивами", - заявил он.
Ранее католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь не поддерживает предоставление Украине томоса об автокефалии.
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