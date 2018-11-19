Политолог объяснил, почему Армянская церковь не поддержала украинскую автокефалию

Армянская апостольская церковь не поддержала предоставление Украине томоса об автокефалии.

Заявления Армянской апостольской церкви относительно решения Константинополя в отношении Украины продиктованы Кремлем.

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил политолог Андрей Дацюк.

"Что касается католикоса Армянской церкви, то здесь говорит не католикос армян, а здесь говорит Кремль. Потому что Армения сегодня политически, экономически, военно-политически зависима от Российской Федерации. Поэтому, чтобы там не было, здесь заявление продиктовано политическими мотивами", - заявил он.

Ранее католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь не поддерживает предоставление Украине томоса об автокефалии.