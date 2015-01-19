Порошенко подписал закон о частичной мобилизации

Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что закон был возвращен с подписью от президента 19 января.

Как сообщал УНИАН, этот закон Верховная Рада приняла 15 января. В указе отмечается, что с целью поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины на уровне, который гарантирует адекватное реагирование на угрозы национальной безопасности государства, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с пунктами 1, 17, 20 части первой статьи 106 Конституции Украины президент постановил объявить и провести в течение 2015 года частичную мобилизацию в три очереди в течение 210 суток со дня вступления в силу этим указом.

Мобилизацию предполагается провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

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Также, в частности, предполагается осуществить призыв военнообязанных, резервистов и поставку транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, других военных формирований Украины в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.

Справка УНИАН. Мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август. Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.

В рамках очередной волны мобилизации в ряды Вооруженных сил будут призваны танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители, механики различных систем вооружения, специалисты по вопросам логистики, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической, радиационной защиты.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

В 2014 году было проведено три волны мобилизации.