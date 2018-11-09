Луценко заявил, что остается работать на должности генпрокурора

Сегодня президент вернул Луценко заявление об отставке.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что остается работать на должности.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Прямий.

Так, отвечая на вопрос о том, останется ли он работать генпрокурором, Луценко ответил: «Краткий ответ - да».

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября, выступая в Верховной Раде, Луценко заявил, чтоподает в отставку и попросил народных депутатов рассмотреть этот вопрос до конца пленарной недели.

После этого в ВР провели рейтинговое голосование по этому заявлению, и его поддержали только 38 депутатов. Луценко назвал 38 голосов народных депутатов за его отставку «вотумом доверия».

Сегодня, 9 ноября, президент Украины Петр Порошенко вернул заявление Луценко об отставке.