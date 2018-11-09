Порошенко отказался увольнять Луценко с поста генпрокурора

Президент вернул заявление генпрокурору ввиду того, что Луценко получил вотум доверия в парламенте.

Президент Украины Петр Порошенко вернул заявление об отставке генеральному прокурору Юрию Луценко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации президента.

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«Президент вернул заявление генпрокурору ввиду того, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи», - отметили в АП.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября, выступая в Верховной Раде, Луценко заявил, что подает в отставку и попросил народных депутатов рассмотреть этот вопрос до конца пленарной неделе. После этого в ВР провели рейтинговое голосование по этому заявлению, и его поддержали всего 38 депутатов. Луценко назвал 38 голосов народных депутатов за его отставку «вотумом доверия».