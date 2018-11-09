Луценко рассказал о реакции Порошенко на его заявления об отставке

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко негативно воспринял заявление об отставке генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом глава Генпрокуратуры заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

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"Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего захода в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение", - рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки из-за границы.

Напомним, 6 ноября во время доклада в парламенте о состоянии расследования убийства Екатерины Гандзюк Луценко сказал, что подает заявление об отставке. Он выразил желание, чтобы Рада рассмотрела этот вопрос уже на этой неделе.

После этого в Раде провели рейтинговое голосование по отставке Луценко, ее поддержали лишь 38 депутатов.

На следующий день Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.