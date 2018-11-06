В Раде провели рейтинговое голосование за отставку Луценко (фото)

В Раде провели рейтинговое голосование за отставку Луценко

В Верховной Раде провели рейтинговое голосование относительно заявления генерального прокурора Юрия Луценко об отставке, его поддержали только 38 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий предложил поставить заявление на рейтинговое голосование.

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«Кто в зале поддерживает заявление генерального прокурора Юрия Луценко, прошу проголосовать», - призвал спикер.

Так, за это проголосовали только 38 депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

Позже во время выступления депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем назвал «лживым» заявление Луценко об отставке. «Это лживое заявление, это не заявление. Вы знаете, какая процедура ухода в отставку: надо подать документ, и должен подать президент. А это был пиар», - убежден Найем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, во время доклада в парламенте о состоянии расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Луценко сказал, что подает заявление об отставке.

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддержит отставку Луценко.