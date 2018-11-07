Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Закон позволяет Вселенскому патриархату безвозмездно постоянно пользоваться церковью для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

На странице закона «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» (№9208) на сайте Верховной Рады указано, что 18 октября закон был направлен на подпись президенту, а сегодня, 7 ноября, «возвращен с подписью от президента».

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Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла внесенный президентом закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208). Закон предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) пояснил, что передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату нужна для взаимодействия украинской церкви с Константинополем.

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко спрогнозировал, что реконструкцию Андреевской церкви при необходимости могут ускорить, и она будет завершена раньше 2020 года.