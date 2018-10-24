Андреевская церковь станет "посольством" Вселенского патриархата - УПЦ КП
Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату нужна для взаимодействия украинской церкви с Константинополем.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Пресс-секретарь УПЦ КП пояснил, что этот шаг был сделан «для того, чтобы украинская церковь взаимодействовала со Вселенским патриархатом».
«Это было принятое решение Константинополя - создать ставропигиальную, то есть напрямую подчиненную Вселенскому патриарху структуру для взаимодействия с церковью, государством, обществом. То есть по сути это церковное посольство», - заявил он.
Архиепископ отметил, что центр римо-католической церкви Ватикан имеет статус государства, поэтому может создавать свои посольства как государство, а православные церкви такого государственного статуса не имеют и посольств не могут создавать.
«Но взаимодействие нужно, и, соответственно, мы положительно к этому отнеслись", - подчеркнул он.