ОБСЕ: 80% случаев нарушения прекращения огня зафиксировано в районе Донецкого аэропорта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, опубликованном 9 января.

8 января во время очередной встречи в совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня в Дебальцево (55 км на северо-восток от Донецка) представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-майор Александр Розмазнин и представитель Вооруженных сил России, генерал-майор Александр Вязников сообщили, что ситуация с безопасностью, особенно в подконтрольных боевикам из ”ДНР”, районах значительно ухудшилась в последние 24 часа.

”Они сообщили, что в предыдущие 24 часа по состоянию на 8.00 8 января было зафиксировано 66 нарушений режима прекращения огня”, - сказано в сообщении.

37 нарушений было зафиксировано на подконтрольной террористам территории ”ДНР/ЛНР” и 29 - на подконтрольной украинской власти территории.

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”80% случаев зафиксировано в Донецком аэропорту или вокруг него. Остальные нарушения были в подконтрольном украинской власти Дебальцево или на территориях, которые находятся под контролем ”ЛНР”, - отмечается в сообщении.

Розмазнин заявил, что о дальнейших шагах выполнения Минских договоренностей по соблюдению режима прекращения огня должно быть договорено 15 января в Астане (Казахстан).

”Украинский генерал-майор также сообщил, что готов к организации совместных патрулей в рамках совместного центра по контролю и координации, как только это будет согласовано на политическом уровне”, - сообщает ОБСЕ.

По словам Розмазнина, представители властей Украины и представители ”ЛНР” обсуждают вопрос отвода тяжелого вооружения.

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Миссия ОБСЕ отмечает, что представитель «ЛНР» в совместном центре по контролю и координации заявил, что «лидеры ЛНР» готовы продолжать работать со второй фазой имплементации Минского меморандума.

Как сообщал УНИАН, ранее в ОБСЕ заявляли, что в Рождественскую ночь продолжалось нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Было зафиксировано 42 нарушения.

22 декабря 2014 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что патрулирование украинской территории может осуществляться исключительно гражданами Украины.