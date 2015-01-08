ОБСЕ: в рождественскую ночь боевики продолжали нарушать режим прекращения огня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, опубликованном 8 января.

В частности, в нем говорится, что 7 января украинский генерал-майор Александр Розмазнин, представляющий украинскую сторону в совместном центре по контролю и координации, в Дебальцево, проинформировал специальную мониторинговую миссию, что в предыдущие 24 часа из подконтрольных боевикам из ”ДНР” территорий не прекращались нарушения режима прекращения огня, в основном это имело место в районе Донецкого аэропорта.

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Также на этой встрече присутствовал главный представитель российских Вооруженных сил в совместном центре по контролю и координации по соблюдению режима прекращения огня, а также члены террористических организаций ”Донецкая народная республика” и ”Луганская народная республика”.

”42 нарушения были зафиксированы совместным центром по контролю и координации в течение 24 часов в период с 8:00 6 января по 8:00 утра 7 января”, - говорится в сообщении.

В этой связи украинская сторона сообщила, что со стороны ”ДНР” было 23 случая нарушения режима прекращения огня, когда в свою очередь представители ”ДНР” отметили, что со стороны украинской армии было 19 таких случаев.