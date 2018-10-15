"Несколько поколений церковных деятелей в Украине и диаспоре приближали это время" - спикер УПЦ КП

Он отметил, что несколько поколений украинских церковных деятелей на родине и в диаспоре работали для того, чтобы приблизить предоставление автокефалии и сводить все к политическим расчетам – значит искажать реальную картину событий.

Православие в Украине не нуждается в кремлевской защите, а требует как раз того, чтобы Кремль убрал от него свои руки.

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Об этом в интервью Голосу Америки сказал спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) архиепископ Евстратий Зоря. Он отметил, что после синода в Константинополе есть изменения, которые уже произошли и изменения, которые еще ожидаются. Среди того, что уже изменилось Евстратий Зоря отметил снятие анафемы с патриарха Филарета и митрополита Макария. "То есть никто не имеет права отрицать иерархическую степень, архиерейский сан патриарха Филарета, или митрополита Макария. Так же никто не может ставить под сомнение священнодействия, совершенные священниками этих церквей – крещение, венчание", - отметил спикер УПЦ КП.

"К другому открыта дорога. То есть устранено решение 1686 года, официально оно уже считается недействительным. Тем решением Московскому патриарху предоставлялось право возводить на кафедру митрополита Киевского, которого должен избирать местный собор; причем этот митрополит должен был хранить единение с Константинопольским патриархом. Однако сразу, как только был выдан этот документ, московская церковь пренебрегла этим условием. Фактически она аннексировала Киевскую митрополию. И вот теперь в этой более чем 300-летней истории поставлена окончательная точка", - отметил спикер.

Он пояснил, что таким образом устранены те препятствия, которые до сих пор мешали объединить украинское православие, созвать объединительный собор. "Поэтому наше следующее задание – это как раз собраться иерархам Киевского патриархата, Автокефальной церкви и тем из Московского патриархата, кто готов к этому шагу, кто обратился к Вселенскому патриарху еще в апреле месяце с просьбой предоставить Томос об автокефалии. Мы должны собраться и провозгласить объединение православной церкви в Украине, и избрать предстоятеля единой церкви. До сих пор каждая из юрисдикций имеет своего предстоятеля, а в единой церкви должен быть единый предстоятель. И после того как этот предстоятель будет избран, он получит от Вселенского патриарха физический документ – Томос об автокефалии украинской церкви. Таким образом, этот этап становления украинской церковной независимости будет завершен. А дальше будут следующие этапы", - рассказал Евстратий Зоря.

Между тем, спикер сказал, что говорить о конкретной дате объединительного собора пока рано, ведь новость о решении Константинопольского патриархата совсем свежая. "Сейчас будем проводить подготовительную работу во взаимодействии с Константинопольским патриархатом, совместными усилиями всех тех, кто желает получить Томос об автокефалии. Мы будем делать все возможное для того, чтобы такой собор собрался как можно скорее", - сказал он.

На вопрос о том, как долго ждать Томос после того, как состоится собор, архиепископ Евстратий ответил, что это уже больше будет зависеть от Константинопольского патриархата, ведь решение принимается Священным Синодом. "Следующая сессия Священного Синода в Константинопольском патриархате состоится во второй половине ноября. Поэтому если успеем – можем надеяться на решение уже в ноябре. Если, несмотря на наши ожидания, окажется сложно успеть на эту сессию, то следующая будет в декабре. В любом случае, мы ожидаем получить Томос до конца этого года", - подчеркнул он.

"Константинопольский патриархат неоднократно заявлял, что решение о предоставлении автокефалии принято, процесс предоставления автокефалии начат. И этот процесс не будет остановлен вплоть до того времени, когда успешно должен быть завершен. Поэтому вопрос не в том, будет ли Томос. Вопрос лишь в том, раньше это случится или позже", - объяснил Зоря.

Кроме того Зоря объяснил, в чем заключалась роль экзархов, которых Вселенский патриарх отправил в Украину – Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. "Их участие заключалось в том, что они обсуждали позиции, которые существуют здесь в Украине. Собирали информацию, кто и как подходит к этому процессу – как с церковной, так и со светской стороны. Встречались с президентом, со спикером Верховной Рады, имели встречи в правительстве. Их задача была собрать мнения и позиции, чтобы представить их на заседании Константинопольского патриаршего Синода. Ведь члены Синода не все настолько хорошо знакомы с украинскими реалиями. Среди них есть, например, митрополиты из Новой Зеландии, Кореи, Австрии – всего 12 членов Синода, которых возглавляет Патриарх. Так вот, необходимо было, чтобы все они имели полную информацию из первоисточников о ситуации в Украине и соответственно твердые основания для того, чтобы принимать решения", - рассказал он.

Кроме этого, Зоря подчеркнул, что традиции российской пропаганды заключаются в том, что "собственные грехи они перекладывают на оппонентов". "Так как российское государство вмешивается в церковные дела (не только у себя, но и в других странах), так как оно использует церковь в своих политических интересах, так, как оно клевещет на своих оппонентов, - вот так оно отраженно подает в своей пропаганде, будто это делает ее противник, в данном случае Соединенные Штаты Америки", - сказал Зоря.

"Я думаю, что все, кто имеет здравый смысл, могут сами сделать выводы, кто какую роль играет в этом процессе. Ведь вполне очевидно, что вопрос об автокефалии украинской церкви возник не вчера и не позавчера. И не президент Порошенко его поставил. Впервые этот вопрос был поднят сто лет назад, во время украинской революции. И с тех пор украинская церковь и украинский народ боролись – так же, как за право своей государственной независимости, так же и за право церковной независимости. Несколько поколений украинских церковных деятелей, здесь на родине и в диаспоре, работали для того, чтобы это время приблизилось", - отметил спикер, добавив, что сводить все к временным политическим расчетам – это значит упрощать и искажать реальную картину событий.

На вопрос о том, почему вопрос автокефалии решается именно сейчас, Евстратий Зоря сказал, что прежде всего потому, что украинское государство утвердилось. "Украинское общество прониклось этим вопросом гораздо глубже, чем до войны. Мы все увидели, как Кремль инструментализирует свое влияние на русскую церковь, чтобы распространять свою агрессию против Украины. Много стран и много церковных деятелей за эти последние годы увидели истинное лицо Кремля. И если 10 или 15 лет назад Россия и Московская патриархия выглядели очень респектабельно на мировой арене, то теперь всем очевидно, что Кремль имеет исключительно агрессивные и захватнические планы и подрывает безопасность не только в Украине, а во многих странах мира, Европе, Азии, Америке", - ответил он, добавив, что осознание этого как в Украине, так и в других церквях и за рубежом сложилось в единую картину и именно сейчас настало время украинцам получить свою церковь .

Относительно судьбы храмов после предоставления автокефалии Зоря отметил, что украинские святыни принадлежат украинскому народу. "Как российские святыни принадлежат российскому народу, а греческие святыни принадлежат греческому народу. И поэтому не России указывать, как нам решать наши внутриукраинские вопросы", - подчеркнул он.

"О насилии, о захвате храмов, о кровопролитии говорят только российские источники. Они постоянно муссируют эти мысли, постоянно делают такие заявления. Никто с украинской стороны - ни церковь, ни государство, ни политические партии, ни общественные организации – никто не заявлял и не заявляет, что будут совершать насилие, что-то захватывать, кого-то бить, чью-то кровь проливать. Из этого, мне кажется, совершенно очевидно, кому нужно насилие, кому нужны эти приступы, эта картинка, и с какой целью", - сказал Зоря.

"Цель проста – распространять дальше агрессию против Украины. Прикрываясь – как 4-5 лет назад “защитой русскоязычного населения” в Крыму и на Донбассе, и мы видим, как они это население на самом деле защитили – так теперь прикрываться еще и “защитой православия”. Православие в Украине не нуждается в кремлевской защите, а требует как раз того, чтобы Кремль убрал от него свои руки", - сказал спикер.

При этом Зоря отметил, что УПЦ КП открыта к тому, чтобы взаимодействовать на благо церкви украинского народа со всеми, кто желает этого блага церкви и украинскому народу. "В то же время мы не позволим, если бы кто хотел, эту единую поместную украинскую православную церковь вновь вернуть в московское ярмо. Включить, так сказать, план «Б» - если не удалось предотвратить, остановить дело Томоса, то возглавить процесс и повести в фарватере кремлевских планов. Этого не дадут верующие люди, которые видят и дают оценку действиям каждого. И мы убеждены, что с Божьей помощью все будет спокойно, мирно и хорошо. Много сейчас мнений, что и как будет. Как до сих пор все происходило спокойно и мирно, так произойдет и дальше все, что должно произойти, для объединения православия в Украине", - сказал спикер.

Также Зоря отметил, что очевидно, что какая-то часть, которая будет сохранять свою связь с русской церковью, будет существовать в Украине как русская церковь. "В Украине существует более 100 конфессий, они сосуществуют, им гарантированы их права. И так же русской церкви в Украине, всем тем, кто желает дальше подчиняться Московскому патриархату, эти права гарантированы. И никто у них ничего отбирать, захватывать, или каким-то образом их принуждать не будет", - уточнил спикер.