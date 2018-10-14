Филарет: в Москве переполох из-за предоставления автокефалии украинской церкви

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины убежден, что несмотря на противодействие украинские православные объединятся в одну церковь.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в Москве поднялся переполох из-за решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви и предусматривает противодействие на пути объединения трех украинских православных церквей в одну.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на благодарственном молебне за автокефалию, который состоялся на Софийской площади в Киеве.

По словам Филарета, решение Вселенского патриархата о предоставлении украинской церкви автокефалии имеет огромное значение.

«Эта война, которая идет на востоке, идет потому, что здесь есть «пятая колонна», которая поддерживает Россию и Путина. Поэтому мы и настаиваем, чтобы в Украине была одна украинская церковь, не три, а одна - поместная, автокефальная, независимая, которая будет служить своему народу. Мы рады тому, что патриотические церкви поддержали нашу армию. Мы сегодня можем гордиться нашей армией, потому что она боеспособная и может защитить нашу землю», - заметил патриарх.

Филарет отметил, что «неслучайно в Москве поднялся переполох - собирают совет безопасности.

«А что случилось? А случилось то, что Вселенский патриарх хочет создать в Украине автокефальную церковь. А причем здесь совет безопасности России? Значит. это имеет значение», - сказал он.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины подчеркнул необходимость создания автокефальной православной церкви в Украине.

«Сегодня мы еще не объединены, мы еще разные, а нам надо быть едиными, одной силой, одной церковью, а не тремя церквями. Мы, как достигли автокефалии - так и достигнем объединения всех православных церквей в одну, несмотря на то, что противодействия будут, и мы предполагаем эти противодействия. Но пусть враги наши знают, что мы и здесь победим, и создадим одну православную церковь во главе с Киевским патриархом», - добавил Филарет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

12 октября Киевский патриархат призвал епископат, духовенство и верных УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного собора.