В штабе АТО подтвердили информацию о захвате боевиками в плен семерых украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

“Действительно 7 наших военнослужащих были задержаны представителями незаконных вооруженных формирований. Сейчас они находятся в Донецке. Других подробностей нет”, - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 5 января председатель Центра обмена пленных Владимир Рубан сообщил, что в Донецке 7 украинских военнослужащих, которые ехали домой в рамках ротации, попали в плен к боевикам.