Действующий нардеп должен был возглавить "Бессарабскую народную республику" в 2015 году - глава СБУ

Лидером "Бессарабского народного совета" три года назад должен был стать действующий в то время депутат Верховной Рады Украины, он и сегодня является нардепом.

Лидером "Бессарабской народной республики" в 2015 году должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на "Ukrainian week in London", сообщает телеканал "Прямий".

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"Мы вынуждены были в апреле 2015 года взять нашу броне-группу, наш спецназ и следователей и ночью совершить 700-километровый марш из Краматорска в Одессу. Чтобы потом провести одновременно огромное количество обысков, задержаний, изъятия взрывчатки и прочее. Планировалось взорвать мост через Днестровский лиман также через Днестр и объявить о создании "Бессарабского народного совета", - сообщил Грицак.

Он отметил, что лидером "Бессарабского народного совета" должен был стать действующий тогда депутат Верховной Рады Украины, он и сегодня является депутатом.

"Взорвав эти два моста, Южная Бессарабия была бы отрезанной от основной части Украины и с территории Приднестровья должны были зайти так называемые зеленые человечки. Там дислоцируются тысячи российских солдат и офицеров. Планировалось создать "Бессарабский народный совет" и оттуда развить свое наступление "Русской весны" в недрах Молдовы, Румынии. Мы поломали эти планы. Об этом мало кто знает, но это наша работа", - отметил Грицак.

Видео: Телеканал Прямий

Глава СБУ не назвал имени кандидата на должность "главы Бессарабского народного совета", однако, по словам народного депутата Мустафы Найема, этим нардепом является представитель парламентской группы "Возрождение" Виталий Барвиненко.

"Если фамилию этого депутата не готов назвать глава СБУ, это могу сделать я. Это член парламентской группы "Возрождение" и правоохранительного комитета Виталий Барвиненко", - говорится в сообщении.

Сам Виталий Барвиненко, комментируя обвинения на своей странице в Facebook заявил, что они являются "ничем не обоснованными выдумками нардепа Мустафы Найема".

"Я никогда не имел отношения к каким-либо сепаратистским движениям в любой части Украины. Депутатская группа "Партия "Відродження", в которую я вхожу в Верховной Раде, всегда осуждала сепаратизм и раскол страны. Мы регулярно поддерживаем все инициативы, направленные на мир, и далее будем делать все от нас зависящее для восстановления мира в Украине", - заявил Барвиненко.

Напомним, весной 2015 года СБУ разоблачила и заблокировала в Одессе масштабную сепаратистскую сеть. Противоправный сценарий удалось сорвать на этапе его подготовки. Этот сценарий объединял несколько антиукраинских проектов - создание фейковой «одесской народной республики», раскрутку несуществующих, так называемых «народного совета Бессарабии», «Порто-Франко» и другие.

В июне 2015 года СБУ сообщило, что в Одесской области спецслужбы России инспирировали попытку распространения фейкового сепаратистского движения "Народная Рада Бессарабии".