СБУ предотвратила попытку распространения на Одесчине "Народной Рады Бессарабии": изъяты "конституция" и "манифест" (фото)

В Одесской области спецслужбы России инспирировали попытку распространения фейкового сепаратистского движения "Народная Рада Бессарабии".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Как отмечается в сообщении, СБУ, продолжая борьбу с сепаратизмом, заблокировала попытку преступного распространения фейкового движения т.н. «Народная Рада Бессарабии», инспирированного представителями спецслужб России.

Сотрудники СБУ выявили и заблокировали законспирированные контакты координатора т.н. «НРБ» − гражданина Российской Федерации, экс-руководителя подразделения министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Он обоснованно подозревается в причастности к спецслужбам РФ и находится в Москве.

По данным пресс-центра, проведено пять санкционированных обысков, задержание и допросы сепаратистов, которые отвечали за коммуникацию в антиукраинском движении. Установлено, что один из задержанных, гражданин Украины 1953 года рождения, должен был выступить публичным лидером т.н. «НРБ» и затем бесследно исчезнуть. Это стало бы информационным поводом для обвинения украинских спецслужб.

В домах злоумышленников в специально оборудованных тайниках изъята компьютерная техника и носители информации с текстами «конституции Бессарабской народной республики», «манифеста Народной Рады Бессарабии», более 500 экземпляров сепаратистской газеты «Новороссия», другие информационные материалы, платежные документы и банковские карточки, которые вероятно использовались для финансирования антиукраинской деятельности.

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Кроме того, СБУ задокументировала организационное участие в заказных антиукраинских акциях лидера ОО «Славянское единство», который действует под псевдонимом «Одинов» и скрывается в АР Крым.

Всем задержанным Службой безопасности Украины объявлены официальные предостережения о недопустимости и ответственности за противоправное поведение, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины.