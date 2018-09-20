Помпео назвал Россию "забиякой" под руководством Путина

По словам госсекретаря, Россия ведет себя «агрессивно» и пытается вмешиваться в американские выборы.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия под руководством президента Владимира Путина является «забиякой», но Китай представляет большую угрозу для Соединенных Штатов. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

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По словам госсекретаря, Россия ведет себя «агрессивно» и пытается вмешиваться в американские выборы. Он отметил, что под руководством Путина Россия «остается забиякой».

«Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», - сказал Помпео.

Однако, по его мнению, в «долгосрочной перспективе» Китай в большей степени угрожает США. Он отметил, что риски, исходящие от китайских властей, касаются американской экономики.