Помпео назвал Россию "забиякой" под руководством Путина
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия под руководством президента Владимира Путина является «забиякой», но Китай представляет большую угрозу для Соединенных Штатов. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
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По словам госсекретаря, Россия ведет себя «агрессивно» и пытается вмешиваться в американские выборы. Он отметил, что под руководством Путина Россия «остается забиякой».
«Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», - сказал Помпео.
Однако, по его мнению, в «долгосрочной перспективе» Китай в большей степени угрожает США. Он отметил, что риски, исходящие от китайских властей, касаются американской экономики.