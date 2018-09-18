"Вы - убийцы!": скандальная экс-регионалка Бондаренко устроила истерику на росТВ (видео)

Бондаренко высказалась о теперешней украинской власти, назвав их "убийцами государства".

Одиозная экс-нардеп от "Партии регионов" Елена Бондаренко поскандалила с украинским общественником Вадимом Трюханом в эфире пропагандистской передачи на росТВ.

Бондаренко высказалась о теперешней украинской власти, назвав их "убийцами государства".

Читайте такжеОттолкнул микрофон журналиста: политолог прокомментировал николаевский скандал Порошенко (видео)

"Что сделали с Украиной за 27 лет те, которые называют себя истинными украинскими патриотами? Они раздробили, разграбили, растерзали страну, у большей части людей отобрав эти равные права! И хотят в этом виде сохранить государство?! Уважаемые, это государство некомфортно и непригодно для жизни большей части украинцев, которые страдают от ваших пещерных, дикарских методов работы! Голосуют ногами! Уже уехала треть из страны, осталось 30 миллионов на месте из 42, а вы рассказываете про демократию и про верное решение?! Вы — убийцы этой страны!", — кричала Бондаренко.

Трюхан в ответ напомнил Бондаренко все о деятельности "Партии регионов" в Украине. "Это бред! Вот зачем такое говорить? Вы сколько лет были во власти, в Партии регионов? Вы грабили страну! Сколько лет вы сидели там на "кассе"?! Что вы врете?!" — эмоционально обратился он к предательнице.

Та, в свою очередь, самоуверенно заявила, что Партия регионов якобы дала Украине столько, сколько уже не сможет дать ни одна новая власть.

Как сообщал УНИАН, нардепы Мосийчук и Шахов подрались в прямом эфире.