"Мосийчук уже лежал": появились подробности драки украинских нардепов в прямом эфире (видео)

В эфире с участием Мыкола — снова инцидент. Между гостями программы "Прямого канала" произошла настоящая драка.

Игорь Мосийчук, депутат фракции "Радикальная партия", и Сергей Шахов, депутатская группа "Воля народа", партия "Наш край", подрались в прямом эфире.

Разнимать мужчин бросилась ведущая. А вот Мыкола Вересень обязанности "парамедика" на себя не взял. И плескать водой из стакана в лицо гостям студии, как когда-то на канале NewsOne, не захотел, передает "Детектор медиа".

Сразу после "горячего" эфира журналист и телеведущий Мыкола Вересень рассказал детали инцидента и объяснил собственное поведение, которое удивило зрителей и коллег.

"Сказать честно, я не все слышал и даже не очень понял, чего они начали, как петухи, драться между собой. Я только понял, что до драки Шахов сказал Мосийчуку, мол, "не ходи на гей-парады" — или что-то такое. Мосийчуку не понравились эти слова, и он встал. Первая мысль, которая у меня возникла: "Может, начать их разнимать?". А потом не только я, но и Светлана, — мы подумали, что не стоит вмешиваться, "дабы дурь каждого видна была", - заявил ведущий.

Также, по его словам, еще раньше во время разговора эти двое депутатов чего-то друг другу не понравились.

"Ведь Шахов говорил: "Ты забыл, как я тебе бронежилетами помогал?". Ведь известно, что Мосийчук воевал, и весьма упорно, как я понимаю. А Мосийчук отвечает: "Мне казалось, ты за Украину боролся. А, оказывается, ты мне давал что-то!". Так постепенно развивалась ссора. А потом эта фраза про гей-парад. Снова говорю: я ее точно не слышал. И уже когда они стояли друг перед другом и Мосийчук сказал: "Извиняйся за свои слова", — я понял, что он, по версии Шахова, был на каком-то гей-прайде, и этот упрек фактически разозлил Мосийчука. Так они стояли-стояли, а я уже думал о следующем эфире с вице-премьером Геннадием Зубко, и когда я «вернулся», Мосийчук уже лежал. Через мгновение он схватил свою палку, с которой ходит после ранения во время покушения на него возле телекомпании «Эспрессо», и замахнулся на Шахова", - добавил Мыкола Вересень.

На просьбу журналистов объяснить, как именно произошло рукоприкладство, телеведущий рассказал, что нардепы толкались, а потом Шахов ударил Мосийчука.

"... Ну, и дерутся — что же делать...Понимаете, когда я вмешиваюсь, б***ь, все спрашивают, почему ты вылил стакан воды. Когда я не вмешиваюсь, все спрашивают — почему не вылил", - ответил на упреки Мыкола Вересень.

Драка в студии:

Драка в лифте:

Напомним, в прошлом году известный украинский ведущий Мыкола Вересень во время перепалки плеснул водой в лицо политологу Александру Семченко и предложил ему покинуть студию.