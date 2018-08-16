Заседание суда по делу о госизмене Януковича началось со стычек (фото, видео)

Адвокат Сердюк заявил, что Янукович отказывается от какого-либо бесплатного адвоката.

Заседание Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича началось со скандала.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания в зал вошел бесплатный адвокат из Центра вторичной правовой помощи Юрий Рябовол. Адвокат по договору Виталий Сердюк начал выкрикивать, что у него есть заявление от Януковича о запрете какому-либо бесплатному адвокату представлять его интересы. Как отметил Сердюк, он вызовет полицию.

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Спор Сердюка с судьями продолжался около 5 минут. После этого председательствующий по делу судья Владислав Девятко объявил перерыв в заседании на 15 минут и призвал судебного распорядителя и полицию обеспечить порядок в зале судебных заседаний. Судья также добавил, что адвокат Сердюк не желает участвовать в судебных прениях, назначенных на сегодняшнее заседание.

В коридоре суда Сердюк заявил журналистам, что защитники Януковича были намерены сегодня допросить свидетелей защиты - бывшего премьер-министра Николая Азарова и пилота вертолета Аркадия Ярощука, а прокуроры, чтобы не допустить этого, назначили государственного адвоката и хотят начать прения.

Как сообщал УНИАН, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).