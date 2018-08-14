Судей Высшего антикоррупционного суда планируется избрать в феврале

По словам председателя ВККС, процедура отбора судей, согласно планам комиссии, должна длиться 7 месяцев.

Высшая квалификационная комиссия судей рассчитывает, что конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда завершится в первой половине февраля 2019 года.

Об этом сообщил председатель ВККС Сергей Козьяков, пишет Громадське.

По его словам, процедура отбора судей, согласно планам комиссии, должна длиться 7 месяцев.

Козьяков напомнил, что ВККС дает рекомендации, после чего утвердить кандидатов должен Высший совет правосудия, а уже потом решение передадут в Администрацию президента, потому что глава государства должен подписать соответствующий указ.

«Я думаю, что в марте суд будет сформирован. Но я не сказал, что заработает. Для этого нужно немножко времени. Я думаю что до конца весны», — заявил председатель ВККС.

Как сообщал УНИАН, 12 июля ВР приняла закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7441).

Законом, в частности, устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

Читайте такжеЕС рассчитывает на запуск антикоррупционного суда в Украине до конца года

Ходатайство по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня начала работы Антикоррупционного суда, будут передаваться в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Также со дня начала работы ВАС уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций которых не закончено до дня начала работы ВАС, передаются для рассмотрения в Антикоррупционном суде.

Среди прочего, со дня начала работы ВАС обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом.

2 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.