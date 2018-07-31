В составе Антикоррупционного суда будет 39 судей - ВСП

Из них 12 - в Апелляционной палате.

Высший совет правосудия согласовала количество судей в Высшем антикоррупционном суде. Так, решено, что в составе ВАС будет 39 судей, 12 из которых - в Апелляционной палате.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия.

Согласно части 6 статьи 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.

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"23 июля 2018 года в Высший совет правосудия поступило обращение Председателя Государственной судебной администрации Украины от 20 июля 2018 года № 8-13463/18 с предложением согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде – 39 штатных единиц, из которых 12 – должности судей Апелляционной палаты этого суда", - говорится в сообщении.

ВСП решил согласовать данное предложение, сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня закон вступил в силу.

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Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. Согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданных НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, не будут оспариваться в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

Представители гражданского общества Украины, международные партнеры Украины, в частности, Международный валютный фонд и Государственный департамент США заявили о необходимости изменения данного положения.

12 июля Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей Высшего антикоррупционного суда №7441, а также внесла правки к нему, которыми устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.