Рада отменила скандальные поправки к закону об Антикоррупционном суде (видео)

Со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда все суды апелляционной инстанции, кроме Апелляционной палаты ВАС, прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС.

Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статус судей Высшего антикоррупционного суда №7441, а также внесла поправки к нему, которые определяют подсудность апелляций в уже открытых делах.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 254 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Замглавы комитета правовой политики и правосудия Сергей Алексеев представил два варианта изменений касательно подследственности Антикоррупционного суда, сообщает "112 Украина". Один из них предусматривал редакционные изменения, чтобы согласовать все принятые нормы, - в частности, на таком варианте настаивали представители оппозиционных фракций, в частности "Батькивщина" и "Самопомич".

"Суть 168 поправки заключается в том, что все дела, которые являются подследственными НАБУ, передаются в Высший антикоррупционный суд. Если они находятся в первой инстанции, - они передаются в первую инстанцию, в апелляции – передаются в апелляцию", - сказал Алексеев.

Так, законом устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

Читайте такжеВ Британии советуют отменить скандальную поправку к украинскому закону об Антикоррупционном суде

Ходатайства по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня начала работы Антикоррупционного суда, будут передаваться в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Также со дня начала работы ВАС уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций, которое не закончено до дня начала работы ВАС, передаются для рассмотрения в Антикоррупционный суд.

Среди прочего, со дня начала работы ВАС обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, будет осуществляться по правилам подсудности, предусмотренным УПК.

Также устанавливается, что поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения к суду, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций относительно государственного обеспечения личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечения в суде безопасности участников судебного процесса осуществляет Служба судебной охраны.

Читайте такжеВ Госдепе призвали Украину выполнять требования МВФ по выделению нового транша

Она подотчетна Высшему совету правосудия и подконтрольна Государственной судебной администрации Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме одного положения (изменения в УПК относительно переименования ряда конкретных названий апелляционных судов на определение "соответствующий апелляционный суд"), которое вступает в силу со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Во время обсуждения законопроекта ряд депутатов высказывали возмущение представленным ко второму чтению текстом и называли его разбалансированным в результате голосования по некоторым поправкам и наличия в нем положений, которые, по их мнению, не касаются сути законопроекта.

В частности, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец высказал мнение, что этим законопроектом "уничтожается" Общественный совет добропорядочности.

Читайте такжеНа саммите Украина-ЕС договорились ускорить реформы в сфере борьбы с коррупцией

После длительных консультаций на переголосование был поставлен ряд поправок, которые после нескольких попыток были приняты.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня закон вступил в силу.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжалованы не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

Представители гражданского общества Украины, международные партнеры Украины, в частности, Международный валютный фонд и Государственный департамент США заявили о необходимости совершенствования этого положения.