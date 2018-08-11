Манафорт после бегства Януковича предлагал Порошенко основанную на расколе страны стратегию – политтехнолог (видео)

Главный стратег избирательной кампании Петра Порошенко подтвердил, что он встречался с Полом Манафортом один раз по инициативе американца.

Штаб президента Украины Петра Порошенко никогда не сотрудничал с американским политтехнологом Полом Манафортом.

В этом заверил главный стратег избирательной кампании действующего президента Украины Игорь Грынив, передает "Голос Америки". По его словам, сотрудничество было невозможна в принципе, потому что Манафорт предлагал избирательную стратегию, основанную на расколе страны.

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Грынив подтвердил, что он встречался с Полом Манафортом один раз по инициативе американца. Трехчасовая беседа состоялась весной 2014 года, сразу после бегства из страны Виктора Януковича – бывшего клиента Манафорта.

«В марте месяце, где-то в начале, свои услуги предложил Манафорт. Я думаю, что он хотел дальше остаться в Украине определенным образом, и работать здесь», – вспоминает Грынив, отмечая, что американец хотел сделать ставку на фаворита.

На встречу американец принес результаты социологических исследований и предложил штабу Порошенко избирательную стратегию, основанную на разделении страны.

«Стратегия Манафорта кратко все-таки сводилась к старой парадигме, когда надо стать кандидатом, например, Западной Украины, а своего конкурента оттеснять на Восточную Украину», – пояснил Грынив.