Манафорт получил от украинских политиков 31 миллион долларов в 2012 году - СМИ

В США Манафорт не платил налоги со всех доходов, полученных в Украине в 2010-2014 годах.

Бывший руководитель избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советник экс-президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт получил от украинских политиков 31 млн долларов за предоставление политических консультаций в 2012 году.

Об этом сообщает издание The Washington Post. Эксперт по финансовой отчетности ФБР Морган Магионос засвидетельствовал, что через зарубежные счета Манафорта в пятилетний период (2010-2014 годы) прошло более 60 млн долларов, из которых 15 млн долларов было потрачено на дома, одежду и тому подобное.

Сторона обвинения отстаивает позицию, что Манафорт не платил налоги со всех финансовых доходов, которые он получал в Украине между 2010 и 2014 годами.

Представитель налоговой службы Майкл Уэлш на суде дал показания, что Манафорт в этот пятилетний период не зарегистрировал прибыль в размере 16,4 млн долларов. Уэлш отметил, что в налоговых декларациях Манафорт не указал счета в иностранных банках. По словам представителя налоговой службы, Манафорт получил около 15,5 млн долларов в Украине, которые непосредственно выплатил продавцам недвижимости и о которых не отчитался, и из которых не заплатил налоги. Эти средства никогда не были зафиксированы в персональных и бизнес-счетах Манафорта на территории США.

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В то же время, как показал эксперт по финансовой отчетности ФБР, 2012 год стал для Манфорта наиболее прибыльным, так как он получил более 31 млн долларов от украинских политиков и сохранил из этих средств более 27 млн долларов. В 2012 году Манафорт больше тратил, в том числе более 9,2 млн долларов он потратил в основном на недвижимость.

Магионос сообщил, что в период 2010-2014 годов средства размещались на 31 счете в иностранных банках, которые принадлежали Манафорту, его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу и киевском партнеру Константину Килимнику.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году в пользу Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, полученных в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, говорится, что Манафорт и Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, в 2006-2015 годах они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, Партии регионов и «Оппозиционного блока».