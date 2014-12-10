Анатолий Олийнык: Выступаю за политический диалог в рамках действующего законодательства

Об этом руководитель региона отметил во время пресс-конференции относительно событий, которые произошли в Виннице 6 декабря.

«В течение всех 9 месяцев, как я нахожусь в должности председателя облгосадминистрации, всеми нами проводилась кропотливая работа по сохранению стабильности, общественного спокойствия и правопорядка в регионе, и решения ряда других вызовов, связанных с состоянием войны в государстве. С самого начала моей работы происходили интенсивные встречи с общественностью, которые не прекращаются до сих пор. Кроме того, ежедневно в течение 2 месяцев встречался с представителями самообороны, других общественных организаций, с которыми в достаточно непростых дискуссиях обсуждали пути решения тех или иных вопросов, и по отдельным - нам удавалось находить варианты решения», - отметил председатель облгосадминистрации Анатолий Олийнык.

В пример он привел ситуацию, которая сложилась в начале июля, когда часть депутатов поставила вопрос сокращения штата областного Совета. Глава региона отметил, что это был первый сигнал о необходимости поиска компромиссов. В результате был создан Согласительный совет, на заседании которого был принят пункт об отмене пленарных заседаний сессии областного Совета в выходные дни.

«Я не вмешивался в эти процессы: статья 19 Конституции Украины четко определяет, что каждая ветвь власти должна действовать в пределах своих полномочий. Я встречался с депутатами, которые обращались с разных сторон, и всех настраивал на необходимость сесть за стол переговоров», - подчеркнул Анатолий Олейник.

Руководитель области также отметил, что неоднократно подчеркивал, что является равноудаленным от всех сфер влияния, и в решении кадровых вопросов руководствовался исключительно профессиональными качествами и соответствием квалификационным требованиям.

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«Не назначать тех, кого рекомендовали, было нелегко. Могу продемонстрировать перечень исходящих писем с представлением на увольнение тех или иных чиновников, которые не работают эффективно. Были и позиции по головам райгосадминистраций - отдельные политические силы получили квоты, и я шел навстречу. На протяжении всех 9 месяцев работы моей базовой позицией был диалог и соответствие действий должностных лиц действующему законодательству», - сообщил председатель облгосадминистрации.

То, что произошло в субботу, было прогнозируемо, отметил Анатолий Олийнык, отметив, что депутаты областного Совета зарегистрировали заявление с просьбой перенести заседание с субботы на рабочий день. В то же время подчеркнул, что в соответствии с директивами, местные органы власти получили предупреждение об опасности захвата админпомещений и нарушения общественного спокойствия, в связи со спекуляциями вокруг запланированных на 7 декабря выборов в восточных регионах государства. Правоохранители же, отметил руководитель области, действовали в соответствии с их должностными инструкциями и законами, регулирующими их деятельность.

Комментируя вопрос относительно присутствия активистов на заседаниях сессии областного Совета, Анатолий Олийнык отметил, что в соответствии с главой 2 статьи 8 регламента областного Совета, список присутствующих на заседании формирует председатель областного Совета по представлению постоянных комиссий. Но этот список должен соответствовать санитарным и противопожарным нормам помещения. «Был подан список из 300 человек без паспортных данных. Практически установить личности этих людей было невозможно. Если бы они вошли в помещение и начали выяснять отношения - кто за это нес бы ответственность? Как можно было отвечать за действия лиц, которые приехали из-за пределов области? А это установленный факт. Поэтому есть очень много вопросов, которые, при наличии воли к их решению, должны были бы решиться процедурно и без конфликта», - отметил председатель облгосадминистрации. В то же время он подчеркнул, что даже при таких условиях вопрос пропуска на заседание сессии могли бы решить депутаты, однако этот вопрос не был поставлен на голосование.

Руководитель области также отметил, что есть силы, которые хотели бы ускорить изменения в стране, но все эти вопросы в цивилизованных странах решаются в рамках законодательства. На вопрос же журналистов, не стоят ли за событиями 6 декабря российские спецслужбы, Анатолий Олийнык продемонстрировал материалы о винничанина, который в свое время служил в КГБ, а в настоящее время поддерживает контакты с людьми, которые ведут войну против украинских военных.