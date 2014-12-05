Парасюк - депутатам: если бы не Майдан, вы бы не сидели в этом зале

Об этом он написал в Facebook.

"Я никогда и никому не позволю оскорблять светлые идеи Майдана. Ибо это есть основа нашей борьбы и только та сила, которую ценой собственной жизни дали нам наши герои, заставляет нашу нацию двигаться вперед. Владимир Гройсман или будет нормальным председателем ВР, или уйдет. Потому требование каждого украинца - это прозрачность и честность в принятии любых решений. Хотите управлять государством - управляйте, хотите брать ответственность на себя - берите, но вы будете делать это правильно, а не так, как себе хотите.

Читайте такжеПоявилось видео первой драки депутатов в Раде восьмого созыва

Я все эти дни сидел очень тихо и спокойно в зале заседаний и наблюдал за всем, что там происходит. Я пытался списать все на недостаток опыта спикера, на колоссальные амбиции фракций, на то, что систему не сломаешь за два дня, но сегодня была последняя капля. Я не буду больше спокойно наблюдать за дерибаном и нарушением всех возможных норм при принятии решений. Тем более, я не буду терпеть, когда мне будут бросать фразы: "Сядь на место. Тут тебе не Майдан".

Уважаемые депутаты от БПП и других фракций, если бы не Майдан, Вы бы не сидели в этом зале и никогда бы не имели столько власти, сколько Вы имеете сейчас. Я пришел сюда ломать систему и я буду это делать всеми возможными и доступными мне как депутату способами", - написал он.