Следствие по делу Бабченко завершится не ранее, чем через полгода – Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко допускает, что следствие максимально может длиться год.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что следствие по делу российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко закончится не ранее, чем через полгода.

Об этом он сообщил в четверг вечером в программе "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

"Сейчас, как вы видите, по решению суда, имеется достаточно собранных доказательств для ареста и уже продолжение в таком режиме досудебного следствия. Как быстро оно закончится? Не ранее, чем через полгода, и думаю, не позднее, чем через год. Практика подобных дел приводит меня к такому выводу", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

В свою очередь, подозреваемый заявил, что о том, что убийство будет ненастоящим, он знал и организация этого инсценированного убийства проходила в рамках сотрудничества с контрразведкой.