Бабченко о Путине: я его ненавижу "лично"

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что он думает о российском президенте Владимире Путине.

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что он «лично» ненавидит российского президента Владимира Путина.

Читайте также"Киллер" Бабченко сам сдал СБУ организатора покушения, россиянина спасло "стечение обстоятельств" – журналист

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Я ненавижу этого человека (Путина – ред.). Этот человек ответственен в нескольких войнах, этот человек ответственен в тысячах смертей», – отметил Бабченко.

Он вспомнил, что в ходе чеченских войн хоронил своих друзей, коллег и знакомых.

«Я устал хоронить. Сейчас, в стране, в которой мы с вами сидим, четвертый год идет война. Я его ненавижу. Лично», – сказал Бабченко.