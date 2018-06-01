Бабченко о Путине: я его ненавижу "лично"
08:47, 01 июня 2018Политика
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Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что он думает о российском президенте Владимире Путине.
Бабченко вспомнил, что в ходе чеченских войн хоронил своих друзей, коллег и знакомых / фото УНИАН
Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что он «лично» ненавидит российского президента Владимира Путина.
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
«Я ненавижу этого человека (Путина – ред.). Этот человек ответственен в нескольких войнах, этот человек ответственен в тысячах смертей», – отметил Бабченко.
Он вспомнил, что в ходе чеченских войн хоронил своих друзей, коллег и знакомых.
«Я устал хоронить. Сейчас, в стране, в которой мы с вами сидим, четвертый год идет война. Я его ненавижу. Лично», – сказал Бабченко.
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