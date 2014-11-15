В Донецке боевики захватили банк Ахметова - милиция

В Донецке боевики захватили помещение ПАО «Первый украинский международный банк».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке, в дежурную часть областного главка поступило сообщение о том, что в Ворошиловском районе г. Донецка боевики захватили помещение ПАО «Первый украинский международный банк», завладели имуществом банка, в том числе ценным, а также повредили значительную часть имущества, чем причинили материальный ущерб.

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