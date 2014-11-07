В Донецкой области террористы захватили филиал комбината «Новый» - милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на оперативную сводку за минувшие сутки.

Правоохранителями по данному факту открыто уголовное производство по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий либо сооружений).

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Также в милиции сообщили, что из ранее захваченного помещения комбината «Новый» в г. Докучаевске боевики похитили более 1 млн. банок консервов и около 51 тонны говяжьего мяса.

По этому факту также открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище).