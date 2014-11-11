BBC: Крымским татарам пишут историю в Казани

Книга может появиться в школах оккупированного полуострова уже в следующем учебном году, сообщает российская служба BBC.

Пособие (статус учебника ему может позже присвоить министерство образования и науки России) будет рассказывать об истории крымских татар с древнейших времен до современности.

Подготовка этого пособия связана с аннексией Крыма Россией в марте этого года.

Помимо политических, этот проект сопровождают и научные споры.

Читайте такжеТурция готова предоставить свою территорию для Курултая крымскотатарского народаРяд ученых полагает, что крымские и казанские татары принадлежат к разным этносам. Однако в Академии наук Татарстана считают иначе.

"Крымские татары всегда являлись частью большой семьи татарского народа. Были ли татары всегда с Россией? На этот вопрос ученики пусть ответят сами, почитав источники. Для крымских и казанских татар современная территория России - это территория, совпадающая во многом с границами Золотой орды", - сказал Русской службе Би-би-си руководитель Центра истории и теории национального образования Института истории в Казани Марат Гибатдинов.

Пилотный экземпляр учебного пособия будет готов до 1 июня 2015 года, сообщил он. В меджлисе крымскотатарского народа инициативу назвали хорошей, но усомнились в качестве будущего учебника.